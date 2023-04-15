«Канело» считает, что Бивол и Бенавидес не сумеют победить его

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе считает себя фаворитом в реванше си потенциальном поединке с

«Я нокаутирую любого соперника. Будь то Бивол или Райдер. Вы спрашиваете меня про Бенавидеса, но и ему не удастся выиграть у меня. Я одолею их всех»

Напомним, что «Канело» проиграл Биволу в первом поединке в мае 2022-го единогласным решением судей за титул по версии WBA Super в полутяжелом дивизионе.

Свой следующий бой мексиканец проведет против Джона Райдера 6 мая. В данной встрече на кону будут стоять все пояса «Канело» во втором среднем весе. Всего в активе мексиканца 58 побед, 2 ничьи и 2 поражения.