ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ак Барс» с кубком Восточной конференции«Ак Барс» — чемпион Востока, в серии «армейских» команд пока ничья
    Все новости спорта

    Энтони Джошуа проведет следующий бой в конце 2023-го

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Энтони Джошуа в соцсетях рассказал, когда планирует провести свой следующий поединок.

    Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа

    «Ждите меня на ринге в декабре. Это уже официально запланировано. Конечно, сроки не самые идеальные для меня. Кто будет соперником, пока еще неизвестно»

    1 апреля «Эй-Джей» на домашнем турнире в Великобритании единогласным решением судей одолел Джермейна Франклина. После победы Джошуа вызвал на поединок Фьюри. Накануне у Тайсона отменился бой с Александром Усиком.

    Напомним, что в декабре прошлого года промоутеры уже пытались организовать поединок Фьюри и Джошуа, но команды боксеров не сумели между собой договориться.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома СКА повернет серию в свою пользу
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ростов» прервет домашнюю серию «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гахов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Банфилд — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Миннесота — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры