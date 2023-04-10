Энтони Джошуа проведет следующий бой в конце 2023-го

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
«Ждите меня на ринге в декабре. Это уже официально запланировано. Конечно, сроки не самые идеальные для меня. Кто будет соперником, пока еще неизвестно»
1 апреля «Эй-Джей» на домашнем турнире в Великобритании единогласным решением судей одолел Джермейна Франклина. После победы Джошуа вызвал на поединок Фьюри. Накануне у Тайсона отменился бой с Александром Усиком.
Напомним, что в декабре прошлого года промоутеры уже пытались организовать поединок Фьюри и Джошуа, но команды боксеров не сумели между собой договориться.