Энтони Джошуа проведет следующий бой в конце 2023-го

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категориив соцсетях рассказал, когда планирует провести свой следующий поединок.

«Ждите меня на ринге в декабре. Это уже официально запланировано. Конечно, сроки не самые идеальные для меня. Кто будет соперником, пока еще неизвестно»

1 апреля «Эй-Джей» на домашнем турнире в Великобритании единогласным решением судей одолел Джермейна Франклина. После победы Джошуа вызвал на поединок Фьюри. Накануне у Тайсона отменился бой с Александром Усиком.

Напомним, что в декабре прошлого года промоутеры уже пытались организовать поединок Фьюри и Джошуа, но команды боксеров не сумели между собой договориться.