ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси не нужен «Барселоне». Возвращение легенды только навредит команде Хави
    Все новости спорта

    Усик может провести бой против Дюбуа в конце лета

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    По информации от представителей команды Александра Усика, стало известно, когда может состояться его следующий поединок против Даниэля Дюбуа.

    Александр Усик (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик (справа)

    Данный бой планируется организовать ближе к концу лета текущего года в связи с тем, что украинец решил взять небольшую паузу после тренировочного лагеря в преддверии сорвавшегося боя с Тайсоном Фьюри.

    Также промоутеры Усика отметили, что поединок против Дюбуа с большей долей вероятности состоится в Великобритании. На данный момент Александр является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по пяти версиям.

    Дюбуа сейчас принадлежит титул по линии WBA. Всего в активе британского боксера 19 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» совершить камбэк?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • После победы в Казани «Авангард» качнет серию в свою пользу
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Армейцы» в ответке одолеют самарцев
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры