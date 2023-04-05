Усик может провести бой против Дюбуа в конце лета

По информации от представителей команды, стало известно, когда может состояться его следующий поединок против

Данный бой планируется организовать ближе к концу лета текущего года в связи с тем, что украинец решил взять небольшую паузу после тренировочного лагеря в преддверии сорвавшегося боя с Тайсоном Фьюри.

Также промоутеры Усика отметили, что поединок против Дюбуа с большей долей вероятности состоится в Великобритании. На данный момент Александр является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по пяти версиям.

Дюбуа сейчас принадлежит титул по линии WBA. Всего в активе британского боксера 19 побед и одно поражение на профессиональном ринге.