Рахмонов сообщил о желании подраться с Махачевым

Топовый боец полусредней весовой категории UFC из Казахстанав соцсетях заявил, что готов подраться против действующего чемпиона легкого веса

«Я готов подраться с Исламом, если он поднимется в наш вес. Возможно, мне удастся стать чемпионом, а у Махачева будет желание завоевать второй пояс. В таком случае, я приму его вызов. Посмотрим, что будет дальше. Пока еще Ислам в наш дивизион так и не поднялся»

На данный момент Рахмонов располагается на шестой строчке в рейтинге весовой категории до 77,1 кг. В своем предыдущем поединке «Номад» одолел удушающим приемом Джеффа Нила.

Всего в активе казахстанского бойца 17 побед в профессиональной карьере. Пока что Рахмонов еще никому не проигрывал в смешанных единоборствах.