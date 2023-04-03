Дмитрий Бивол: Хочу стать абсолютным чемпионом мира уже в этом году

Российский профессиональный боксер-полутяжеловес рассказал , когда хочет завоевать звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории.

«Я сейчас нацелен на поединок против Бетербиева. Хочу стать абсолютным чемпионом в текущем году. Это моя главная цель. Я изучил последний бой Артура с Энтони Ярдом. Узнал о Бетербиеве кое-что новое»

На данный момент Дмитрию принадлежит чемпионский пояс в полутяжелом дивизионе по версии WBA Super. В своем последнем поединке россиянин единогласным решением судей одолел Хильберто Рамиреса.

Всего в активе Бивола 21 выигранный поединок в профессиональной карьере. При этом на его счету не ни одного поражения.