Даниэль Дюбуа: Я вырублю Усика и отберу все его пояса

Британский профессиональный боксер-тяжеловес считает , что сумеет досрочно одолеть в потенциальном поединке чемпиона мира по пяти версиям

«Мне выпал отличный шанс проявить себя. Верю, что смогу победить Усика досрочно. Я планирую его вырубить и отобрать все пояса. Правление Усика скоро закончится»

На данный момент Даниэль Дюбуа является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA. В своем предыдущем поединке британец одолел нокаутом в третьем раунде Кевина Лерену.

Дюбуа является обязательным претендентом на чемпионские пояса Усика. Промоутеры уже сообщили о начале переговоров между командами Даниэля и Александра.