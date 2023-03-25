Таннер Бозер: Кертис Блэйдс может победить Джона Джонса

Профессиональный канадский боец-тяжеловес рассказал , кто в их дивизионе способен одолеть действующего чемпиона

«Джонс оказался слишком хорош в бою с Ганом. Сложно выбрать того, кто сравнится с ним. Единственный, кто может победить его — это Кертис Блэйдс. Он самый тяжелый соперник для Джона»

Кертис на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В своем последнем поединке американец одолел техническим нокаутом в первом раунде Тома Аспиналла.

Сейчас Блэйдс идет на серии из трех выигранных поединков кряду. В следующем бою американский тяжеловес встретится с Сергеем Павловичем.