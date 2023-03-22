Менеджер Усика сообщил об отмене поединка против Фьюри на 29 апреля

, являющийся менеджером сообщил , что боксерский поединок его клиента противне состоится 29 апреля.

«Александр в данных переговорах постоянно шел на уступки в плане разделения доходов. Но Фьюри все мало. Он все время был чем-то недоволен и требовал большего»

Также известно, что Усик завершил свой тренировочный лагерь в преддверии боя с Фьюри. Украинец намерен взять небольшую паузу, а дальше планирует приступить к подготовке перед защитой своих титулов против других соперников.

Сейчас Александру принадлежат 5 чемпионских поясов в тяжелом весе. Всего в активе Усика 20 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.