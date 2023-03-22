ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
    Все новости спорта

    Менеджер Усика сообщил об отмене поединка против Фьюри на 29 апреля

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Эгис Климас, являющийся менеджером Александра Усика, сообщил, что боксерский поединок его клиента против Тайсона Фьюри не состоится 29 апреля.

    Александр Усик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик

    «Александр в данных переговорах постоянно шел на уступки в плане разделения доходов. Но Фьюри все мало. Он все время был чем-то недоволен и требовал большего»

    Также известно, что Усик завершил свой тренировочный лагерь в преддверии боя с Фьюри. Украинец намерен взять небольшую паузу, а дальше планирует приступить к подготовке перед защитой своих титулов против других соперников.

    Сейчас Александру принадлежат 5 чемпионских поясов в тяжелом весе. Всего в активе Усика 20 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • С полуфинальной серией СКА покончит уже в среду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Авангард» покончит с полуфинальной серией
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры