Промоутер Усика: Фьюри не готов драться с Александром, он боится его

Промоутер, представляющий интересы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, считает , чтобоится драться против украинца.

«Фьюри думал, что Усик не согласится о разделении гонорара 70 на 30. Он блефовал, потому как боится драться с Александром. Тайсон сейчас не готов проводить поединок против него»

Накануне боксеры пришли к соглашению о разделении гонораров в соотношении 70 на 30 в пользу британца. Однако Тайсон решил устроить с Александром очередной конфликт по непонятным причинам.

На данный момент Фьюри является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Как и Александр, Тайсон не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения.