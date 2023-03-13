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    Мераб Двалишвили: После поражения Ян должен начать уважать других

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили дал комментарий после прошедшего поединка над с Петром Яном.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Я не могу назвать Яна хорошим человеком. Он считал себя выше других и вообще не воспринимал меня всерьез. Но после поражения Ян должен начать уважать людей. Теперь он будет более скромным»

    Напомним, что на прошедшем турнире в Лас-Вегасе Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над Петром Яном в формате пятираундового поединка.

    Российский боец потерпел уже третье поражения кряду. Мераб продлил свою победную серию до девяти поединков. Перед боем с Яном грузин занимал третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

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