Мераб Двалишвили: После поражения Ян должен начать уважать других

Топовый боец легчайшего дивизиона UFCдал комментарий после прошедшего поединка над с

«Я не могу назвать Яна хорошим человеком. Он считал себя выше других и вообще не воспринимал меня всерьез. Но после поражения Ян должен начать уважать людей. Теперь он будет более скромным»

Напомним, что на прошедшем турнире в Лас-Вегасе Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над Петром Яном в формате пятираундового поединка.

Российский боец потерпел уже третье поражения кряду. Мераб продлил свою победную серию до девяти поединков. Перед боем с Яном грузин занимал третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.