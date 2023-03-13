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    Дана Уайт считает, что Джон Джонс может завершить карьеру после боя со Стипе Миочичем

    Бокс/ММА ММА UFC
    Дана Уайт, являющийся президентом UFC, поразмышлял о дальнейших планах действующего чемпиона тяжелой весовой категории Джона Джонса.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Вполне вероятно, что Джонс повесит перчатки на гвоздь после поединка против Стипе Миочича. Я не удивлюсь, если он завершит карьеру. Многие ждали поединка Джона с Фрэнсисом Нганну. Думаю, что Джонс мог бы победить его также, как и Сирила Гана»

    Джонс выходил в октагон в последний раз на турнире UFC 285. Тогда «Костяной» одержал победу удушающим приемом в первом раунде в титульном поединке в тяжелом весе против Сирила Гана.

    Таким образом, Джон стал восьмым бойцом, кому удалось завоевать второй пояс в UFC. Ранее американец был чемпионом в полутяжелой весовой категории.

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