Дана Уайт считает, что Джон Джонс может завершить карьеру после боя со Стипе Миочичем

, являющийся президентом UFC, поразмышлял о дальнейших планах действующего чемпиона тяжелой весовой категории

«Вполне вероятно, что Джонс повесит перчатки на гвоздь после поединка против Стипе Миочича. Я не удивлюсь, если он завершит карьеру. Многие ждали поединка Джона с Фрэнсисом Нганну. Думаю, что Джонс мог бы победить его также, как и Сирила Гана»

Джонс выходил в октагон в последний раз на турнире UFC 285. Тогда «Костяной» одержал победу удушающим приемом в первом раунде в титульном поединке в тяжелом весе против Сирила Гана.

Таким образом, Джон стал восьмым бойцом, кому удалось завоевать второй пояс в UFC. Ранее американец был чемпионом в полутяжелой весовой категории.