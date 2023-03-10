Эдди Хирн: Фьюри алчный, он хочет слишком много денег за бой с Усиком

Известный спортивный промоутерв своих соцсетях раскритиковал поведение действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC

«Когда мы организовывали бои Усика с Джошуа, то не было никаких проблем. С Фьюри совсем другая история. Он алчный и хочет слишком много денег за бой с Усиком»

Накануне Тайсон Фьюри отказался от нового распределения доходов за поединок с Александром Усиком. Команда украинца предлагала «цыганскому королю» 60% от общего гонорара.

На данный момент Фьюри и Усик еще не потерпели ни одного поражения на профессиональном ринге. Их очный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе предварительно был запланирован на конец апреля.