ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Даниэль Кормье: Нельзя было ставить Джона Джонса на первое место в Р4Р

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах Даниэль Кормье считает, что его бывший соперник Джон Джонс не заслуживает первого месте в рейтинге Р4Р.

    Джон Джонс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Джонс

    «Думаю, что первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий до сих пор заслуживает именно Александр Волкановски. Джонсу нельзя было отдавать лидерство в Р4Р»

    5 марта текущего года Джон завоевал вакантный пояс в тяжелой весовой категории, одолев сабмишном в первом раунде Сирила Гана. После победы «Костяной» стал лидером рейтинга Р4Р.

    Напомним, что для Джонса это был первый поединок после трехлетнего простоя. Всего в активе американца 28 боев в профессиональной карьере. На его счету 27 побед и одно поражение.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • Создаст ли «Спортинг» проблемы «Арсеналу»?
  • «Спортинг» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Ференцварош» «Байер»?
  • «Байер» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Байер — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры