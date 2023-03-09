Даниэль Кормье: Нельзя было ставить Джона Джонса на первое место в Р4Р

Экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах считает , что его бывший соперникне заслуживает первого месте в рейтинге Р4Р.

«Думаю, что первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий до сих пор заслуживает именно Александр Волкановски. Джонсу нельзя было отдавать лидерство в Р4Р»

5 марта текущего года Джон завоевал вакантный пояс в тяжелой весовой категории, одолев сабмишном в первом раунде Сирила Гана. После победы «Костяной» стал лидером рейтинга Р4Р.

Напомним, что для Джонса это был первый поединок после трехлетнего простоя. Всего в активе американца 28 боев в профессиональной карьере. На его счету 27 побед и одно поражение.