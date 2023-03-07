WBC обязали Артура Бетербиева проводить поединок против Каллума Смита

Как сообщает известный спортивный промоутер, WBC обязали действующего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по трем версиямпроводить поединок против

«Совсем скоро между командами бойцов начнутся переговоры. WBC назвал этот поединок обязательным. Так что Бетербиеву придется драться с Каллумом Смитом. Скорее всего, они встретятся в ринге этим летом»

Артур проводил свой предыдущий бой против Энтони Ярда. Тогда российский боксер одержал досрочную победу в восьмом раунде.

Каллум в августе прошлого года отправил в нокаут Матье Бодерлика. Всего на счету британца 29 выигранных поединков и только одно поражение в профессиональной карьере.