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    WBC обязали Артура Бетербиева проводить поединок против Каллума Смита

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Как сообщает известный спортивный промоутер Эдди Хирн, WBC обязали действующего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по трем версиям Артура Бетербиева проводить поединок против Каллума Смита.

    Артур Бетербиев (слева)
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    Артур Бетербиев (слева)

    «Совсем скоро между командами бойцов начнутся переговоры. WBC назвал этот поединок обязательным. Так что Бетербиеву придется драться с Каллумом Смитом. Скорее всего, они встретятся в ринге этим летом»

    Артур проводил свой предыдущий бой против Энтони Ярда. Тогда российский боксер одержал досрочную победу в восьмом раунде.

    Каллум в августе прошлого года отправил в нокаут Матье Бодерлика. Всего на счету британца 29 выигранных поединков и только одно поражение в профессиональной карьере.

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