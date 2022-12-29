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    Менеджер Цзю: Тим не готов так долго ждать Чарло, ему нужен другой соперник

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    Глен Дженнингс, являющийся менеджером профессионального австралийского боксера российского происхождения Тима Цзю, дал комментарий по поводу отмены боя своего клиента с Джермеллом Чарло.

    Костя и Тим Цзю
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    Костя и Тим Цзю

    «Тим не готов так долго ждать возвращения Чарло. Ему нужен другой соперник. Мы рассмотрим все варианты и выберем бой с кем-либо. Тим должен подойти к поединку с Джермеллом в хорошей форме»

    Изначально противостояние Чарло и Цзю было запланировано на 28 января 2023 года, но из-за травмы руки со стороны Джермелла встреча отменилась. В данном поединке на кону стало звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

    Тим выходил на ринг в последний раз в марте текущего года во встрече с Терреллом Гошей, которого одолел единогласным решением судей. Всего на счету Цзю 21 победа и ни одного проигрыша в карьере.

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