Менеджер Цзю: Тим не готов так долго ждать Чарло, ему нужен другой соперник

, являющийся менеджером профессионального австралийского боксера российского происхождения, дал комментарий по поводу отмены боя своего клиента с

«Тим не готов так долго ждать возвращения Чарло. Ему нужен другой соперник. Мы рассмотрим все варианты и выберем бой с кем-либо. Тим должен подойти к поединку с Джермеллом в хорошей форме»

Изначально противостояние Чарло и Цзю было запланировано на 28 января 2023 года, но из-за травмы руки со стороны Джермелла встреча отменилась. В данном поединке на кону стало звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Тим выходил на ринг в последний раз в марте текущего года во встрече с Терреллом Гошей, которого одолел единогласным решением судей. Всего на счету Цзю 21 победа и ни одного проигрыша в карьере.