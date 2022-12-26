Хамзат Чимаев: Промоушен не хочет моего боя с Алексом Перейрой

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения считает , UFC не намерен устраивать ему титульный поединок против

«В отличии от Перейры я никогда не проигрывал в ММА. А его, между прочим, избил какой-то ноунейм не из UFC. Понимаете, о чем я? Сам Перейра больше не хочет проигрывать и поэтому он игнорирует бой со мной. UFC тоже не хотят устраивать наш поединок с Алексом»

Алекс Перейра сейчас является чемпионом промоушена в средней весовой категории. На турнире UFC 281 бразилец в пятом раунде одолел нокаутом Исраэля Адесанью, и стал новым обладателем пояса в дивизионе до 83,9 кг.

Хамзат Чимаев на данный момент занимает третью позицию в рейтинге полусреднего дивизиона. В последнем поединке швед в первом раунде победил сабмишном Кевина Холлэнда.