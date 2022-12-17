Издание ESPN признало Бивола лучшим боксером в 2022 году

Спортивное американское издание ESPN решило признатьлучшим боксером в текущем году. Портал учел тот факт, что россиянин одержал 2 ярких победы в 2022-м.

В мае Бивол довольно неожиданно судейским решением одолел звезду мирового бокса Сауля Альвареса, бой с которым проходил в полутяжелом дивизионе.

В ноябре Дмитрий сумел в очередной раз защитить свой чемпионский пояс по версии WBA Super от Хильберто Рамиреса. В той встрече россиянин вновь выиграл единогласным решением.

Всего на счету Бивола 21 победа в 21-м поединке. В 11-ти боях россиянин побеждал нокаутом. Также накануне Дмитрий был признан боксером года по версии WBA.