Издание ESPN признало Бивола лучшим боксером в 2022 году

Дмитрий Бивол Фото: globallookpress.com
В мае Бивол довольно неожиданно судейским решением одолел звезду мирового бокса Сауля Альвареса, бой с которым проходил в полутяжелом дивизионе.
В ноябре Дмитрий сумел в очередной раз защитить свой чемпионский пояс по версии WBA Super от Хильберто Рамиреса. В той встрече россиянин вновь выиграл единогласным решением.
Всего на счету Бивола 21 победа в 21-м поединке. В 11-ти боях россиянин побеждал нокаутом. Также накануне Дмитрий был признан боксером года по версии WBA.