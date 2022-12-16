Джермелл Чарло: Я должен гораздо выше находится в рейтинге Р4Р

Действующий абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе недоволен своим нынешним положением в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

«Я отличаюсь от всех других боксеров. Я проделал сложный путь, но получаю далеко не то уважение, которого заслуживаю. Не знаю, что еще должен сделать, чтобы подняться в Р4Р»

На данный момент Чарло занимает девятую строчку в рейтинге Р4Р, опубликованным в ноябре текущего года издательством The Ring.

Всего в активе американского боксера 35 побед, одна ничья и одно поражение в карьере. Свою первую защиту всех поясов Джермелл проведет 28 января 2023 года против Тима Цзю.