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    Джермелл Чарло: Я должен гораздо выше находится в рейтинге Р4Р

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    Действующий абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе Джермелл Чарло недоволен своим нынешним положением в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

    Джермелл Чарло
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    Джермелл Чарло

    «Я отличаюсь от всех других боксеров. Я проделал сложный путь, но получаю далеко не то уважение, которого заслуживаю. Не знаю, что еще должен сделать, чтобы подняться в Р4Р»

    На данный момент Чарло занимает девятую строчку в рейтинге Р4Р, опубликованным в ноябре текущего года издательством The Ring.

    Всего в активе американского боксера 35 побед, одна ничья и одно поражение в карьере. Свою первую защиту всех поясов Джермелл проведет 28 января 2023 года против Тима Цзю.

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