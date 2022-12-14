Шевченко о бое с Чжан: Вэйли сильнее, чем ранее, но в поединке со мной ей ничто не поможет

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем женском дивизионедала комментарий про потенциальный поединок против обладательницы пояса в минимальном весе

«Я смотрела за ее последними боями. Видно, что Вэйли сейчас сильнее, чем ранее. Но вряд ли ей это как-то поможет во встрече со мной. Также помимо Чжан я готова подраться с Грассо, Фиро и завершить трилогию с Нуньес»

Валентина в последнем своем бою раздельным решением судей одолела Тайлу Сантос. Для Шевченко это была уже седьмая кряду защита чемпионского пояса.

Вэйли Чжан на турнире UFC 281 вернула себе титул в женском минимальном весе. Тогда китаянка во втором раунде одолела сабмишном Карлу Эспарзу.