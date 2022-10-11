ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков
    Все новости спорта

    Фрэнк Уоррен: «Фьюри подерется с Усиком. Он будет следующим после Чисоры»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF
    Фрэнк Уоррен, являющийся спортивным промоутером чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент обязательно встретится с Александром Усиком, но это будет чуть позже.

    Александр Усик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик

  • Фрэнк Уоррен
  • Промоутер Тайсона Фьюри
  • Тайсон не отказывается биться с Усиком. Сейчас у нас есть соперник и это Дерек Чисора. Фьюри хочет набрать ход перед очередным громким поединком. Усик будет следующим после Чисоры

    • В данный период времени команда Тайсона Фьюри договаривается с Дереком Чисорой о поединке на декабрь текущего года.

    По информации от Фрэнка Уоррена, потенциальный бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться в конце февраля или начале марта в 2023-м.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Милан» реванш у «Челси»?
  • «Милан» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • И снова будет результативно?
  • «Шахтер» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Дортмундцы быстро загонят «Севилью»
  • «Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Милан — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Шахтер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры