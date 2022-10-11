Фрэнк Уоррен: «Фьюри подерется с Усиком. Он будет следующим после Чисоры»

, являющийся спортивным промоутером чемпиона мира по боксу в тяжелом весе заявил , что его клиент обязательно встретится с, но это будет чуть позже.

Фрэнк Уоррен Промоутер Тайсона Фьюри Тайсон не отказывается биться с Усиком. Сейчас у нас есть соперник и это Дерек Чисора. Фьюри хочет набрать ход перед очередным громким поединком. Усик будет следующим после Чисоры

В данный период времени команда Тайсона Фьюри договаривается с Дереком Чисорой о поединке на декабрь текущего года.

По информации от Фрэнка Уоррена, потенциальный бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться в конце февраля или начале марта в 2023-м.