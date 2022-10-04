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    Янь Сяонань одолела Маккензи Дерн, россияне Борщев и Олейник не смогли победить в своих боях. Обзор карда UFC Vegas 61

    Вечер в Лас-Вегасе для российских бойцов на этот раз получился неудачным

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    Маккензи Дерн
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    Маккензи Дерн
    В ночь с 1 на 2 октября состоялся турнир UFC Vegas 61. В главном бою вечера встречались Янь Сяонань и Маккензи Дерн

    Олейник не сумел победить Латифи, а Максим Гришин даже не вышел в октагон

    В предварительном карде турнира UFC Vegas 61 от должно было состояться 2 поединка с участием российских бойцов. Первый из них — эта встреча Максима Гришина и Филипа Линса в рамках полутяжелого дивизиона.

    Стоит отметить, что оба бойца в преддверии турнира сумели уложиться в лимит до 93 кг, однако по неизвестным причинам их поединок был отменен. Зато в Лас-Вегасе состоялась долгожданная встреча Алексея Олейника и Илира Латифи.

    Бойцы несколько не могли провести поединок в 2022 году по разным причинам. Они должны были подраться еще в апреле, но тогда у Латифи возникли серьезные проблемы со здоровьем и поэтому противостояние пришлось отложить аж до осени.

    Илир Латифи
    globallookpress.com

    Ни Алексей, ни Илир в текущий период времени не входят в топ-15 лучших тяжеловесов, да и, в целом, последние выступления и того, и другого оставляли желать лучшего.

    К очному противостоянию соперники подходили с одинаковой статистикой из четырех поражений в пяти предыдущих поединках. Нокаута в бою между Латифи и Олейником так и не случилась и встреча продлилась все 3 раунда.

    Швед выглядел предпочтительнее Алексея и в итоге все 3 судьи отдали ему победу единогласно. Таким образом, «дядя Леша» потерпел свое 17-е поражение в карьере, но при этом завершать свои выступления он пока что не собирается.

    Помимо данной встречи в предварительном карде турнира состоялось еще 5 поединков:

    1.Рэнди Коста проиграл Гвидо Каннетти в рамках легчайшего веса сабмишном в первом раунде

    2.Юлия Столяренко уступила нокаутом Челси Чендлер в первом раунде в промежуточном весе

    3.Кшиштоф Джотко выиграл сабмишном в первом раунде у Брендана Аллена в среднем дивизионе

    4.Хоаким Силва нокаутировал Джесси Ронсона во втором раунде в легком весе

    5.Джон Кастанеда проиграл нокаутом во втором раунде Даниэлю Сантосу в рамках промежуточного веса

    Лучшие моменты турнира UFC Вегас 61

    Бои основного кард

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    Первым поединком в расписании основного карда турнира стояло противостояние в легком весе между Майком Дэвисом и Вячеславом Борщевым. Для россиянина это был третий поединок в UFC и подходил он к нему после поражения в предыдущей встречи от Марка Диакеси.

    Его соперник не был из числа топов и для американца это была четвертая встреча в промоушене Даны Уайта. Какими-то особыми качествами Майк Дэвис, как боец, не выделяется, однако в тот вечер он смотрелся предпочтительнее Вячеслава Борщева.

    Противостояние было конкурентоспособным, но все же американец был немного точнее своего соперника. Дэвис выиграл поединок единогласным решением судей, а россиянин потерпел свое второе поражение в UFC кряду.

    Следующими в октагон выходили Содик Юсуфф и Дон Шэйнис и эта встреча проходила в рамках полулегкого дивизиона. Нигерийский боец занимает 12-ю позицию в рейтинге весовой категории до 61 килограмма, а его соперник и вовсе являлся дебютантом промоушена.

    Содик Юсуфф
    globallookpress.com

    Дон ранее выступал во многих организациях и подходил он к этой встрече на серии из пяти побед кряду. Правда вот серьезных соперников в карьере Шэйниса так и не было. Многим экспертам изначально показалось, что Дону слишком рано драться против такого статусного соперника.

    И они были правы, потому как дебютант промоушена вообще ничего не сумел показать во встрече с Юсуффом. Первый же проход в ноги со стороны нигерийца оказался успешным. Буквально за 30 секунд Содик провел сабмишн и одержал победу в данном поединке.

    А вот противостояние в легчайшем весе между Раони Барселосом и Тревином Джонсом кардинально отличалось от битвы Юсуффа и Шэйниса. Данная встреча между бразильцем и американцем продлилась все 3 раунда и, чтобы выявить победителя, пришлось обратиться к судьям.

    Оба бойца подходили к очному противостоянию после двух поражений кряду в своих предыдущих поединках и в связи с этим каждый из них хотел реабилитироваться, чтобы подправить свою статистику. Но в тот вечер удача была на стороне Барселоса, которому рефери отдали победу единогласным решением.

    Рэнди Браун одолел бразильского ветерана Франсиску Триналдо, а Яня Сяонань в упорной борьбе оказалась сильнее Маккензи Дерн

    Франсиско Триналдо
    globallookpress.com

    Поединок в полусреднем весе между Рэнди Брауном и Франсиску Триналдо стал со главным событием вечера на турнире в Лас-Вегасе. Между данными соперниками разница в возрасте составляла целых 12 лет. Сейчас Рэнди 32 года, а Франсиско уже 44, но при этом нельзя сказать, что в этой встрече было доминирование более молодого бойца.

    Напротив, поединок Брауна и Триналдо получился очень интересным. Бойцы дрались на протяжении 15 минут и в итоге встреча дошла до решения судей. Рефери отдали свое предпочтение 32-летнему ямайцу, и таким образом он одержал свою четвертую победу кряду.

    В главном событии вечера в рамках женского минимального веса сошлись Маккензи Дерн и Янь Сяонань. Обе девушки занимают довольно высокие позиции в рейтинге и каждая из них является представительницей топ-10.

    Ввиду большого опыта, Маккензи являлась фаворитом в данной встрече. Однако ее соперница подошла к этому поединку в очень хорошей форме. Причем Янь была отлично готова не только физически, но и тактически.

    Обычно Маккензи всегда рассчитывает на свою борьбу, однако на этот раз Сяонань мало что позволила бразильянке в партере. В целом, поединок получился максимально конкурентоспособным и, вновь, чтобы определить победителя, пришлось обратиться к судьям.

    Первый рефери показал ничью, а двое других остались на стороне китайской спортсменки. Таким образом, Янь Сяонань одержала победу большинством судейских решений. Теперь же в случае еще одного успеха китаянка вполне может рассчитывать на титульный поединок.

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