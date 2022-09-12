«Канело» о Головкине: «Я зол на него, потому что он считает меня позором для Мексики»

Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем веседал очередной комментарий в адрес

Сауль Альварес Чемпион мира по боксу во втором среднем весе Я всегда с уважением отношусь к своим соперникам. Головкин очень серьезный соперник. Но после второго нашего боя он много чего наговорил в мой адрес. Головкин заявил, что я — это позор для Мексики. Поэтому я зол на него. Не знаю будет ли рукопожатие после третьего боя. Не могу об этом сказать

Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут третий поединок друг с другом 17 сентября на турнире в Лас-Вегасе в рамках встречи за титул чемпиона мира во втором среднем весе по версиям IBF, WBC, WBO и WBA Super.

Головкин в своем последнем бою нокаутировал Рету Мурату. «Канело» подходит к данной встрече после поражения от Дмитрия Бивола единогласным решением судей.