Деонтей Уайлдер открыт для боя против Энтони Джошуа

, являющийся менеджером экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC заявил , что команда американца готова принять бой с

Шелли Финкель Менеджер Деонтея Уайлдера Мы понимаем, что Энтони нужен перерыв. Возможно, он хочет реабилитироваться перед болельщиками и закрыть 2 поражения. Но, если Джошуа намерен сделать это в формате громкого и статусного поединка, то мы готовы обсудить все детали

Стоит отметить, что в 2019 году промоутеры пытались организовать бой между Уайлдером и Джошуа. Предполагалось, что боксеры проведут 2 поединка, а Деонтею озвучили гонорар в 100 млн. долларов.

Свой следующий бой американец проведет против Роберта Хелениуса 15 октября текущего года. Всего в активе Уайлдера 42 победы, одна ничья и 2 поражения.