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    Деонтей Уайлдер открыт для боя против Энтони Джошуа

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Шелли Финкель, являющийся менеджером экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявил, что команда американца готова принять бой с Энтони Джошуа.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

  • Шелли Финкель
  • Менеджер Деонтея Уайлдера
  • Мы понимаем, что Энтони нужен перерыв. Возможно, он хочет реабилитироваться перед болельщиками и закрыть 2 поражения. Но, если Джошуа намерен сделать это в формате громкого и статусного поединка, то мы готовы обсудить все детали

    • Стоит отметить, что в 2019 году промоутеры пытались организовать бой между Уайлдером и Джошуа. Предполагалось, что боксеры проведут 2 поединка, а Деонтею озвучили гонорар в 100 млн. долларов.

    Свой следующий бой американец проведет против Роберта Хелениуса 15 октября текущего года. Всего в активе Уайлдера 42 победы, одна ничья и 2 поражения.

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