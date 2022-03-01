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    WBA исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов

    Бокс WBA
    Всемирная боксерская ассоциация (WBA) временно исключает из своих рейтингов российских и белорусских спортсменов. Свой статус смогут сохранить лишь действующие чемпионы.

    WBA исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов
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    WBA исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов

    Отмечается, что мера является временной и будет пересматриваться ежемесячно. Организация не будет отстранять бойцов от участия в соревнованиях, но российские и белорусские спортсмены будут допущены на ринг без флага, не будут звучать гимн и название страны, которую они представляют.

    К промоутерам или командам российских и белорусских боксеров, нарушивших это положение, могут быть применены санкции. При этом WBA оставляет за собой право исключать из своего рейтинга боксеров, публично поддерживающих проведение спецоперации.

    Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) договорились не санкционировать поединки и турниры в России.

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