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    Бивол: Я хочу стать чемпионом мира

    Бокс WBA
    Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал свою победу над соотечественником Умаром Саламовым на вечере бокса RCC в Екатеринбурге.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Есть такая фраза: плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. В нашем виде спорта генерал — чемпион мира, и, конечно же, я им хочу стать. По ходу боя было видно, что он устал. Я прям ждал, что вот, вот, помариную его и сделаю хорошую вспышку, но он в двенадцатом раунде работал до конца. Это и есть настоящий характер бойца.

    Я рад, что сегодня все так завершилось. Умару удалось удивить меня в ринге, я думал, что во второй половине двенадцатого раунда он подсядет, но какой-то резерв у него был до конца. Думал, перехвачу в двенадцатом, но у него остались силы. Отличный боец», — цитирует Бивола «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (119-109, 118-109, 118-110). Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере.

    Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

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