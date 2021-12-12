Бивол: Я хочу стать чемпионом мира

Российский боксерпрокомментировал свою победу над соотечественникомна вечере бокса RCC в Екатеринбурге.

«Есть такая фраза: плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. В нашем виде спорта генерал — чемпион мира, и, конечно же, я им хочу стать. По ходу боя было видно, что он устал. Я прям ждал, что вот, вот, помариную его и сделаю хорошую вспышку, но он в двенадцатом раунде работал до конца. Это и есть настоящий характер бойца.

Я рад, что сегодня все так завершилось. Умару удалось удивить меня в ринге, я думал, что во второй половине двенадцатого раунда он подсядет, но какой-то резерв у него был до конца. Думал, перехвачу в двенадцатом, но у него остались силы. Отличный боец», — цитирует Бивола «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (119-109, 118-109, 118-110). Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере.

Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.