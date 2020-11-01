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    Усик: Я хочу стать абсолютным чемпионом мира

    Бокс WBC WBO WBA IBF
    Украинский боксер Александр Усик заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после боя с британцем Дереком Чисорой.

    Александр Усик
    Александр Усик

    По итогам 12 раундов Усик победил единогласным судейским решением и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.

    Эта победа позволила Усику стать обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа.

    «Чисора — жесткий соперник, дал мне хороший бой. Я ожидал такой бой. Ожидали даже более сложный. Какую оценку бы я себе поставил за этот поединок? Тройку. Насколько я успешен буду в тяжелом весе пусть решают эксперты.

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    • Конечно, я хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира. Сейчас я хочу просто вернуться домой и максимально много времени провести с семьей», — сказал Усик в прямом эфире. 0

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