Усик: Я хочу стать абсолютным чемпионом мира

Украинский боксерзаявил о желании стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после боя с британцем

По итогам 12 раундов Усик победил единогласным судейским решением и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.

Эта победа позволила Усику стать обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа.

«Чисора — жесткий соперник, дал мне хороший бой. Я ожидал такой бой. Ожидали даже более сложный. Какую оценку бы я себе поставил за этот поединок? Тройку. Насколько я успешен буду в тяжелом весе пусть решают эксперты.

Конечно, я хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира. Сейчас я хочу просто вернуться домой и максимально много времени провести с семьей», — сказал Усик в прямом эфире. 0