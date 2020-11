Усик победил Чисору единогласным решением судей

Украинский боксерпобедил британцав главном поединке боксерского вечера в Лондоне (Великобритания).

По итогам тяжелого 12-раундового поединка Усик победил единогласным решением судей — 117:112, 115:113, 115:113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy.

Эта победа позволила Усику стать обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа.

A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora 👏👏👏 #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg