Гассиев может провести бой в конце сентября — октябре

Российский боксерможет провести свой следующий бой осенью, сообщает «Р-Спорт».

Об этом рассказал промоутер Николай Субачев.

«Мы ведем переговоры с Муратом Гассиевым. Бой с его участием может пройти в конце сентября — октябре.

Вообще, мы ведем переговоры о подписании контракта с нашей промоутерской компанией. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем предоставить детальную информацию», — заявил Субачев, представляющий компанию «Патриот».

В активе экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед при одном поражении, которое боксер потерпел в июле 2018 года в бою за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика. 0