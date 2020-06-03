Гассиев может провести бой в конце сентября — октябре

Мурат Гассиев
globallookpress.com
Об этом рассказал промоутер Николай Субачев.
«Мы ведем переговоры с Муратом Гассиевым. Бой с его участием может пройти в конце сентября — октябре.
Вообще, мы ведем переговоры о подписании контракта с нашей промоутерской компанией. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем предоставить детальную информацию», — заявил Субачев, представляющий компанию «Патриот».
В активе экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед при одном поражении, которое боксер потерпел в июле 2018 года в бою за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика. 0