Проводников может вернуться на ринг в конце года

Бывший чемпион мира по версии WBOможет вернуться на ринг в конце 2020 года.

Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Вадим Корнилов.

«Предложение возобновить карьеру поступало, оно рассматривается как потенциальный бой в конце этого года. Но мы пока не готовы комментировать детально», — сказал Корнилов.

Напомним, свой последний на данный момент бой Проводников провел в 2016 году, уступив Джону Молине-младшему.

Всего 36-летний Проводников провел провел на профи-ринге 36 боев, в которых одержал 25 побед (18 нокаутов) и потерпел 5 поражений. 0