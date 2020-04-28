Проводников может вернуться на ринг в конце года

Руслан Проводников
globallookpress.com
Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Вадим Корнилов.
«Предложение возобновить карьеру поступало, оно рассматривается как потенциальный бой в конце этого года. Но мы пока не готовы комментировать детально», — сказал Корнилов.
Напомним, свой последний на данный момент бой Проводников провел в 2016 году, уступив Джону Молине-младшему.
Всего 36-летний Проводников провел провел на профи-ринге 36 боев, в которых одержал 25 побед (18 нокаутов) и потерпел 5 поражений. 0