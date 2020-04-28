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    Проводников может вернуться на ринг в конце года

    Бокс
    Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников может вернуться на ринг в конце 2020 года.

    Руслан Проводников
    Руслан Проводников

    Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Вадим Корнилов.

    «Предложение возобновить карьеру поступало, оно рассматривается как потенциальный бой в конце этого года. Но мы пока не готовы комментировать детально», — сказал Корнилов.

    Напомним, свой последний на данный момент бой Проводников провел в 2016 году, уступив Джону Молине-младшему.

    Всего 36-летний Проводников провел провел на профи-ринге 36 боев, в которых одержал 25 побед (18 нокаутов) и потерпел 5 поражений. 0

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