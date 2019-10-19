Бетербиев: Cамый важный бой в карьере

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весепрокомментировал победу над украинцем

«Это самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу, готовясь к нему. Возможно, это бой всей моей жизни. Я счастлив, что все так закончилось.

Мы нарабатывали некоторые стратегии. У меня был первый титул, теперь есть второй, в ожидании третьего», — цитирует Бетербиева FightHype.com.

«Всем спасибо за поддержку. Хочу поблагодарить российских болельщиков, всю Россию, Украину. Ничего страшного, что Гвоздик сегодня проиграл, в следующий раз выиграет, это бокс. Кто-то должен был сегодня уйти победителем».

Бетербиев победил в десятом раунде техническим нокаутом. 0