Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира

Британецне сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден», он проиграл мексиканцу Энди Руису техническим нокаутом в седьмом раунде.

Отметим, Руис дважды отправил соперника в нокдаун по ходу третьего раунда, а также в начале седьмого.

Руис завоевал три чемпионских пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, WBA и WBO и стал первым представителем Мексики, завоевавшим этот титул.

29-летний Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере. До этого он 22 раза победил (один нокаут). У 29-летнего Энди Руиса 33 победы (22 нокаута) и одно поражение. 0