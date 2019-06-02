ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов
  • 23:57
    • «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года
  • 07:55
    • Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира
  • 00:20
    • Источник: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020
  • 22:22
    • ПСЖ хочет арендовать форварда «Барселоны»
  • 21:24
    • Серена Уильямс проиграла Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира

    Энтони Джошуа WBA WBO IBF
    Британец Энтони Джошуа не сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям.

    Энди Руис
    Энди Руис

    В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден», он проиграл мексиканцу Энди Руису техническим нокаутом в седьмом раунде.

    Отметим, Руис дважды отправил соперника в нокдаун по ходу третьего раунда, а также в начале седьмого.

    Руис завоевал три чемпионских пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, WBA и WBO и стал первым представителем Мексики, завоевавшим этот титул.

    29-летний Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере. До этого он 22 раза победил (один нокаут). У 29-летнего Энди Руиса 33 победы (22 нокаута) и одно поражение. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры
  • 23/09/2018 в 11:45
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
  • 1.85
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Томь» вернуться в РПЛ?
  • «Томь» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сумеет ли «Нижний Новгород» переломить противостояние с «Крыльями»?
  • «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Италия одолеет Польшу и пробьется в четвертьфинал ЧМ
  • Италия U20 — Польша U20. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Симона Халеп Теннис «Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Халеп и Джоковича, вылет Серены Уильямс и ОсакиОбзор седьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 21:350
  • 08:12
    • Неймара обвинили в изнасиловании
  • 08:56
    • «Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА
  • 08:42
    • Ван Дейк — лучший игрок финала Лиги чемпионов
    Маурицио Сарри вряд ли останется в «Челси» Футбол Судьбу Сарри в «Челси» решает не «Челси»Кто будет возглавлять команду в следующем сезоне? Вчера в 03:590
  • Экспресс дня

  • Старшие по классу сохранят прописку в элите
  • 6.18
    •
  • 08:27
    • Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
  • 00:39
    • Александер-Арнолд: Я — обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью
  • 00:35
    • Салах: Вся команда сыграла просто фантастически
    Мохаммед Салах Футбол Второй шанс для Мо СалахаНападающий «Ливерпуля» получил второй шанс проявить себя в финале Лиги чемпионов 31/05/2019 в 01:500
  • 17:44
    • Нападающий «Металлурга» продолжит карьеру в «Виннипеге»
  • 17:20
    • Джокович одержал победу над 147-м номером рейтинга ATP
  • 17:07
    • Первая ракетка мира покинула «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие