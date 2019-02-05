Климас: Ковалев и Гвоздик должны выйти на бои с Бетербиевым и Биволом

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весеподелился впечатлениями от победы своего клиента в противостоянии с, а также рассказал о дальнейших карьерных планах россиянина.

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«Я не мог бы быть счастливее, чем сейчас. Эта победа даже лучше, если бы он победил нокаутом. Если бы Ковалёв выиграл у Альвареса досрочно, все бы говорили, что он опасен в стартовых раундах. Но он прошел всю дистанцию боя и доминировал в каждом раунде. Что касается дальнейших планов, то с учетом того, что мы ведем и Александра Гвоздика, мы как можно дольше будем избегать встречи Сергея и Александра. Нашей приоритетной целью становится бой с Бетербиевым.

Ковалеву и Гвоздику следует искать возможности встретиться с Бетербиевым и Биволом, ну а один из победителей этих боев получит все», — цитирует Климаса «Чемпионат». 0