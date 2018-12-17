WBO ввела новый чемпионский пояс

(WBO) учредила новый пояс —, сообщает World Boxing News.

Первым обладателем этого титула стал немецкий полусредневес Себастьян Формелла, который в минувшие выходные победил намибийца Бетуэля Ушону.

В WBO никак не прокомментировали создание нового пояса и просто поздравили его первого обладателя. Также организация не объяснила, по какому принципу будет вручаться новый пояс.

Таким образом, WBO присоединилась к WBA, которая тоже вручает два чемпионских титула — WBA Super и WBA Regular. Бокс имеет шесть признанных поясов WBC, IBF, IBO, WBO, WBA Super и WBA Regular.

WBA Super вручается боксерам, объединившим пояса или совершающим определённое количество защит. 0