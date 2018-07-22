Ковалев: Усик просто не дал Гассиеву раскрыться

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин(32-2-1, 28 КО) подвел итоги финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем(15-0, 11 КО) и россиянином(26-1, 19 КО).

Мурат Гассиев и Александр Усик twitter.com/wbsuperseries 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В ночь на 22 июля в Москве состоялся первый в истории финал WBSS в первом тяжелом весе, в котором Усик победил Гассиева решением судей — 120:108, 119:109, 119:109.

«Отличный бой и отличный бокс от Александра. У Мурата не получилось навязать Усику свой рисунок боя. Скорость и комбинационность Александра была очень высокой. Усик молодец. Мурату не стоит расстраиваться. Он молод и у него еще все впереди. Он и так сделал очень много для своего возраста и своей карьеры.

Все ожидали момента, когда Мурат раскроется, но Усик просто не дал ему этого сделать. Спасибо Александру и Мурату за бой», — цитирует Ковалева Sport.ua. 0