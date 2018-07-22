Ковалев: Усик просто не дал Гассиеву раскрыться

Мурат Гассиев и Александр Усик
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В ночь на 22 июля в Москве состоялся первый в истории финал WBSS в первом тяжелом весе, в котором Усик победил Гассиева решением судей — 120:108, 119:109, 119:109.
«Отличный бой и отличный бокс от Александра. У Мурата не получилось навязать Усику свой рисунок боя. Скорость и комбинационность Александра была очень высокой. Усик молодец. Мурату не стоит расстраиваться. Он молод и у него еще все впереди. Он и так сделал очень много для своего возраста и своей карьеры.
Все ожидали момента, когда Мурат раскроется, но Усик просто не дал ему этого сделать. Спасибо Александру и Мурату за бой», — цитирует Ковалева Sport.ua. 0