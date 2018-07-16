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    Поветкин: Хочу получить все титулы Джошуа

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    Обязательный претендент на титул WBA россиянин Александр Поветкин поделился мыслями о своем предстоящем поединке с обладателем поясов по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа. Вечер бокса пройдет 22 сентября на «Уэмбли».

    Александр Поветкин
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    «Моей целью всегда было биться за титул чемпиона мира. Я боролся за то, чтобы встретиться с сильнейшим соперником. 22 сентября я получу свой шанс.

    У Энтони Джошуа четыре пояса и я хочу получить их все. Рад, что наш бой наконец то состоится — встреча двух олимпийских чемпионов на ринге должна стать захватывающим зрелищем», — цитирует Поветкина «Спорт-Экспресс».

    На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение. 0

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