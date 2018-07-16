Поветкин: Хочу получить все титулы Джошуа

Александр Поветкин
rusboxing.ru
«Моей целью всегда было биться за титул чемпиона мира. Я боролся за то, чтобы встретиться с сильнейшим соперником. 22 сентября я получу свой шанс.
У Энтони Джошуа четыре пояса и я хочу получить их все. Рад, что наш бой наконец то состоится — встреча двух олимпийских чемпионов на ринге должна стать захватывающим зрелищем», — цитирует Поветкина «Спорт-Экспресс».
На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение. 0