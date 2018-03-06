Соперник Головкина сдал положительный допинг-тест

Допинг-проба мексиканского боксераоказалась положительной, сообщает Boxingscene.com.

В организме спортсмена обнаружили кленбутерол. Вероятно, вещество попало в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса.

Отмечается, что для Мексики это не первый подобный случай. Ранее в подобной ситуации оказался боксер Франсиско Варгас.

Альварес, узнав о допинге, немедленно уведомил Атлетическую комиссию штата Невада, а также перенес тренировочный лагерь из Мексики в США.

«Я спортсмен, который уважает спорт, я удивлен и обеспокоен, потому что такое никогда не случалось со мной», — заявил мексиканец.

Напомним, что в мае Альварес должен провести бой-реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным. На кону будут стоять титулы чемпионов мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO.