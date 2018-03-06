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    Соперник Головкина сдал положительный допинг-тест

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    Сауль Альварес
    На фото:Сауль Альварес
    Допинг-проба мексиканского боксера Сауля Альвареса оказалась положительной, сообщает Boxingscene.com.

    В организме спортсмена обнаружили кленбутерол. Вероятно, вещество попало в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса.

    Отмечается, что для Мексики это не первый подобный случай. Ранее в подобной ситуации оказался боксер Франсиско Варгас.

    Альварес, узнав о допинге, немедленно уведомил Атлетическую комиссию штата Невада, а также перенес тренировочный лагерь из Мексики в США.

    «Я спортсмен, который уважает спорт, я удивлен и обеспокоен, потому что такое никогда не случалось со мной», — заявил мексиканец.

    Напомним, что в мае Альварес должен провести бой-реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным. На кону будут стоять титулы чемпионов мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO.

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