БК «Париматч» дала коэффициенты на будущее место работы Почеттино

20 ноября «Тоттенхэм» уволил главного тренераи назначил на его место Жозе Моуринью.

Аргентинец проработал в Лондоне 5 лет, впервые вывел команду в финал Лиги чемпионов и построил настоящий топ-клуб, способный всерьез бороться за самые престижные трофеи.

Аналитики букмекерской компании «Париматч» полагают, что следующим местом работы Почеттино станет мадридский «Реал». Вероятность такого перехода оценивается коэффициентом 4.0.

Позиции возглавляющего в настоящее время «Реал» Зинедина Зидана нельзя назвать устойчивыми. С одной стороны, руководство мадридцев не покупает французу требуемых игроков, с другой — результаты команды сильно и в худшую сторону отличаются от тех, которые «Реал» показывал в первый период работы Зидана.

Чуть менее вероятным видится аналитикам сценарий, при котором Почеттино переедет в Манчестер. Поставить на то, что аргентинец сменит в «Юнайтед» Оле Гуннара Сульшера, можно по коэффициенту 4.50.

В 5.0 оценивается вероятность того, что он займет вакантную должность главного тренера «Баварии», в 5.50 — что возглавит «Милан» вместо крайне неудачно работающего Стефано Пиоли. Вероятность назначения Почеттино в ПСЖ и сборную Аргентины составляет 6.00 и 10.5 соответственно.

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