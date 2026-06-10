«Мелбет» объявляет о запуске акции «Гонка за Кубком» — беттингового турнира, приуроченного к Чемпионату мира по футболу 2026 года.

Акция стартует 11 июня 2026 года и продлится до 20 июля 2026 года — то есть охватывает весь групповой этап и плей-офф турнира.

Гонка за Кубком пройдет в двух форматах и охватит более 7000 победителей за время проведения:

С 11 по 29 июня — ежедневный формат. Главный приз составляет до 100 000 RUB, каждый день награды получают не менее 150 участников.

С 29 июня по 20 июля — еженедельный формат. Главный приз вырастает до 150 000 RUB, а количество победителей в неделю достигает 1 500 человек.

Как принять участие:

Заключайте пари типа ординар или экспресс на футбол на сумму от 500 RUB с коэффициентом от 1.3, оно должно быть рассчитано до конца текущего игрового периода;

Набирайте баллы: ординар приносит 1 балл, экспресс — 2 балла;

Чем выше место в таблице лидеров — тем больше фрибет.

«Чемпионат мира — это больше месяца ожидания и пари. Мы хотели дать игрокам возможность почувствовать это время вместе с нами — и получить награду за свою веру в любимую команду».

Принять участие в акции можно на сайте melbet.ru в разделе «Акции». Полные правила доступны по адресу.