Букмекерская компания Fonbet организовала для участников своей программы лояльности эксклюзивную поездку в Стамбул на финал Лиги Европы УЕФА.

Финал Лиги Европы FONBET

Компания продолжает развивать формат премиальных путешествий для клиентов, предлагая не только посещение крупнейших спортивных событий, но и насыщенную культурную программу.

Участников тура ожидали перелет бизнес-классом, персональный трансфер и индивидуальное сопровождение на протяжении всей поездки. И главное событие — просмотр финального матча Лиги Европы УЕФА из VIP-ложи стадиона «Бешикташ Парк».

Помимо футбольной программы клиенты FONBET смогли познакомиться с атмосферой Стамбула и культурным наследием Турции. Гости посетили исторические кварталы города с памятниками османской архитектуры, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отдохнули на живописных пляжах, попробовали блюда высокой кухни и совершили яхтенную прогулку по Босфору с ужином на закате и экскурсионной программой от местных гидов.

В компании отмечают, что организация подобных поездок уже стала регулярной частью программы лояльности и помогает созданию уникального клиентского опыта.

Присоединяйся к VIP-клубу FONBET, чтобы не пропустить путешествие мечты.