«Кинопоиск» покажет теннисные турниры ATP Tour

В рамках соглашения с платформой BB Tennis станет единственным онлайн-кинотеатром, который покажет трансляции серии турниров

В 2025 году Кинопоиск покажет более 30 турниров по теннису — с текущего сезона спортивные болельщики увидят игры в одиночном разряде и парах ежегодного теннисного тура для мужчин, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). Турниры серии ATP Tour появятся в онлайн-кинотеатре в разделе «Спорт» и будут доступны с подпиской Яндекс-Плюс как в прямом эфире, так и в записи.

Ольга Балыкина руководитель спортивного лицензирования Кинопоиска ATP Tour — самое масштабное международное соревнование, в котором шанс на победу есть у атлетов из любой точки мира. Теннис постоянно открывает новые имена, дарит сенсации, яркие эмоции и объединяет спортивных болельщиков со всего мира: на трибунах корта или у экранов своих девайсов. На сегодня ATP — одна из немногих международных ассоциаций, где выступают российские спортсмены на самом высоком уровне. До конца года мы покажем более 30 турниров и надеемся, что количество событий из мира тенниса на Кинопоиске будет только расти.

Первым турниром ATP Tour на Кинопоиске станет теннисный турнир серии ATP Masters 1000 европейского грунтового сезона — Internazionali BNL d'Italia, проходящий с 7 по 18 мая в Риме. В одиночном разряде на турнире в Риме принимают участие первая ракетка мира в одиночном разряде итальянец Янник Синнер, действующий чемпион турнира немец Александр Зверев (2), испанец Карлос Алькарас (3), англичанин Джек Дрейпер (5) и другие теннисисты.

На следующих турнирах, которые стартуют 18 мая, выступят также российские спортсмены: Андрей Рублев (17) примет участие в турнире ATP 500 в Гамбурге, а Карен Хачанов (24) — в ATP 250 в Женеве. Даниил Медведев (11) уже после выступления на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) будет играть на турнире ATP 250 Libema Open в Хертогенбосхе.

Также в онлайн-кинотеатре будут доступны записи трансляций и локализованный видеоконтент BB Tennis, среди которых видеообзоры лучших фрагментов матчей, еженедельные выпуски журнала ATP Tour, интервью с теннисистами, трэвел-блог «Даша на кортах» с турниров ATP Masters 1000, пре-матч и пост-матч студии с приглашенными звездами и другое.

Михаил Артемьев директор по маркетингу BetBoom Благодаря партнерству BB Tennis с Кинопоиском теннис станет еще ближе к миллионам болельщиков в России. ATP — это турниры высочайшего уровня, где играют лучшие ракетки мира, включая российских спортсменов. Важно, чтобы фанаты могли смотреть матчи в удобном формате, будь то прямые трансляции или уникальный контент BB Tennis — обзоры, интервью и эксклюзивные проекты вроде «Даши на кортах». Сотрудничество с Кинопоиском — это логичный шаг в развитии платформы. Мы видим, как растет интерес к теннису в России, и уверены, что доступность трансляций в крупнейшем онлайн-кинотеатре страны поможет укрепить эту тенденцию. Впереди — насыщенный сезон, и мы сделаем все, чтобы каждый матч запомнился зрителям не только спортивным накалом, но и профессиональной подачей.

Сезон ATP Tour длится в течение календарного года и включает 60 турниров в 2025 году, которые пройдут в 29 странах. Среди них ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, Next Generation ATP Finals (среди лучших игроков не старше 21 года), и Nitto ATP Finals. Итоговый ATP Finals 2025 пройдет в Турине. В прошлом году его выиграл Янник Синнер (1), не отдав соперникам ни одной партии.

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ATP Tour 2025 включает 60 турниров. Большинство турниров как в одиночном, так и в парном мужском теннисе проводятся под эгидой ATP: 9 турниров серии ATP Masters 1000 — в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде, Риме и Шанхае, 16 турниров серии ATP 500, 30 турниров серии ATP 250, турнир Next Generation ATP Finals (среди лучших игроков не старше 21 года), итоговый турнир Nitto ATP Finals, в котором встречаются 8 лучших игроков рейтинга. Сезон стартовал 27 декабря в Сиднее турниром ATP 500 и завершится итоговым турниром с 9 по 16 ноября в Турине.