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    Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Организаторы Олимпийских игр в Пекине изменили дистанцию и время начала мужского масс-старта лыжного марафона.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Теперь спортсменам нужно будет пройти 30 км вместо запланированных 50. Турнир планировалось начать в 9:00 мск, но было принято решение перенести его старт на час позже.

    Россию в этом масс-старте представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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