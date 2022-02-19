Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км

Организаторы Олимпийских игр в Пекине изменили дистанцию и время начала мужского масс-старта лыжного марафона.

Теперь спортсменам нужно будет пройти 30 км вместо запланированных 50. Турнир планировалось начать в 9:00 мск, но было принято решение перенести его старт на час позже.

Россию в этом масс-старте представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

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