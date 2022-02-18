Вэньцзин Суй и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе на ОИ

Китайская пара фигуристовустановила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Пара заработала 84,41 балла. Таким образом, китайские фигуристы побили свой же рекорд, установленный в командном турнире на ОИ в Пекине. Тогда они получили 82,83 балла.

Китайские спортсмены опередили россиян россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова, заработавших 82,76 балла.

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