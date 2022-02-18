Щербакова: Медаль очень тяжелая. В голове никаких мыслей — пустота и радость

Российская фигуристкаподелилась мыслями после получения золотой медали Олимпиады в женском одиночном катании.

«Медаль очень тяжелая. Легла спать в девять утра на пару часов. Чувствую себя нормально. Осознания нет. Состояние — без лишних мыслей. Удалось побыть одной. В голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся, не знаю.

Хочу первым делом увидеться с родными и близкими. Они звонили, писали и переживали. Потратили больше нервов, чем я. Хочу поблагодарить за переживания во время соревнований и всей моей карьеры

Виделись с Этери Георгиевной перед награждением. Я ее поблагодарила, она меня поздравила.

Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться. Как будто закончились все эмоции. Не расстроилась, не стеснялась радоваться, просто закончились эмоции. Просто потеряла их.

На ЧМ хочется. У меня сейчас даже нет ощущения что соревнования закончились. Нет ощущения законченной работы. Пока так. У нас еще Кубок Первого канала.

Завтра тренировки перед показательными. Надо вспомнить их. В последний раз катала показательные перед ЧЕ. Загадывать про новые титулы не буду. Надо продолжать работать», — передает слова Щербаковой Sport24.

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