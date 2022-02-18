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    Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото ОИ-2022 на дистанции 1000 м

    Пекин-2022 Коньки Сборная России
    Нидерландский конькобежец Томас Крол завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.

    Томас Крол
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    Томас Крол

    Крол пробежал дистанцию за 1 минуту 7,92 секунды.

    Второе место занял канадец Лоран Дюбрей. Бронзовую медаль выиграл норвежец Ховард Лоренцен.

    Россиянин Виктор Муштаков стал восьмым, а Павел Кулижников — 11-м.

    Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
    Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. Финал

    1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92

    2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,32

    3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,48

    4. Петр Михальски (Польша) — 1.08,56

    5. Нин Чжунянь (Китай) — 1.08,60

    6. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1.08,63

    7. Мартен Лиив (Эстония) — 1.08,65

    8. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,74

    9. Корнелиус Керстен (Великобритания) — 1.08,79

    10. Хейн Оттерспер (Нидерланды) — 1.08,80

    11. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,87

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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