Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото ОИ-2022 на дистанции 1000 м

Крол пробежал дистанцию за 1 минуту 7,92 секунды.
Второе место занял канадец Лоран Дюбрей. Бронзовую медаль выиграл норвежец Ховард Лоренцен.
Россиянин Виктор Муштаков стал восьмым, а Павел Кулижников — 11-м.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. Финал
1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,32
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,48
4. Петр Михальски (Польша) — 1.08,56
5. Нин Чжунянь (Китай) — 1.08,60
6. Игнат Головатюк (Белоруссия) — 1.08,63
7. Мартен Лиив (Эстония) — 1.08,65
9. Корнелиус Керстен (Великобритания) — 1.08,79
10. Хейн Оттерспер (Нидерланды) — 1.08,80
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