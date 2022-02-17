Трусова: Я сделала все что могла. Довольна своими прокатами

Российская фигуристкапрокомментировала свое выступление в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль. Чемпионкой Олимпиады стала Анна Щербакова.

«Я сделала 5 четверных. Результат вы сами видели, сами все знаете. Понравился ли мне результат? А вам? Ладно, результат мне не понравился, довольна пятью четверными.

Слова, что не выйду на лед? Посмотрите. Отношение ни к кому я не поменяла. Я не виновата, что за мной ходили камеры.

Поеду ли на ЧМ? Посмотрите. Я сделала все что могла. Довольна своими прокатами. Почему плачу? Просто захотела. Я нахожусь тут три недели без мамы и собак», — сказала фигуристка «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что после произвольной программы Трусова накричала на тренера Этери Тутберидзе

«Я никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно! Так нельзя! Вы все знали», — кричала в адрес наставницы Александра. Об этом сообщает Sport24.

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