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    Невзоров: Версию о дедушке-допингисте Валиевой приняли только в России

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Российский журналист Александр Невзоров поделился мнением о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «С девочкой-фигуристкой вроде бы все, как выяснилось, расследовалось. И только в России с восторгом принята версия, что маленькой фигуристке допинг передался через поколение от дедушки-допингиста, который тоже, может быть, втайне где-то катался. И теперь все зависит от того, как выступит этот дедушка, если его пригласят. Вот такая получилась милая утка по-пекински. У нас умеют их готовить.

    По некоторым выкладкам спецов-кардиологов и фармакологов вполне может выясниться, что у девочки реально больное сердце. Потому что наборчик там очень странный и специфический — набор препаратов, один из которых усиливает другой. И ради того, чтобы не снимать ее со льда, пошли на риск, включили этот детонирующий набор препаратов и откровенно запрещенный допинг. Ну вот рискнули. Так что, возможно, использовали откровенно больного ребенка. И это будет уже не привычный для российского спорта допинг-скандал, а реальный скандалище, немыслимый, который снесет остатки репутации российского спорта начисто.

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    • И на следующую Олимпиаду не будет допущена не только обезличенная условная команда условной России, но даже зрители из России. Теперь патриотам остается держать кулачки, чтобы все ограничилось простым допингом, передавшимся от дедушки, и возможным отъемом медалей. Это будет самый легкий вариант — существенно лучше, чем подтверждение версии о больном ребенке, которого накачивали сердечными препаратами, чтобы не выводить из игры символ спортивного величия режима», — сказал Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.

    Ранее стало известно, что МОК не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется Валиева.

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