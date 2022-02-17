Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

17 февраля на Олимпиаде-2022 состоится один из главных стартов соревнований:. Начало соревнований запланировано на 13:10 по Москве.

По итогам короткой программы в топ-4 лучших входят все три россиянки: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Вклинилась между ними только японка Каори Сакамото, которая отстаёт от Валиевой на 2,5 балла, а от Щербаковой менее чем на 0,5.

Соревнования проходят под знаком нависшей дисквалификации над Валиевой. Так, в произвольную было отобрано 25 фигуристок вместо 24, а если Валиева выиграет медаль, то церемония награждения проводиться не будет.

Онлайн-трансляция произвольной программы у фигуристок пройдет на LiveSport.Ru.

Прямой эфир на ТВ — канал «Россия 1». Прямую трансляцию прокомментирует Андрей Журанков.

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