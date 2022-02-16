«Грех выпендриваться». Юлия Ступак — о бронзе в командном спринте на ОИ-2022

Лыжница сборной Россиипрокомментировала завоевание бронзовой медали в командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ступак выступила в тандеме с

«Я отпустила ситуацию со своим состоянием и самочувствием. Уже после эстафеты поняла, что всё здесь реально и возможно. Это всегда обнадёживает. Понимала, что сегодня на финише могут оказаться призёры, которых мало кто ожидает, потому что это Олимпиада.

Немки поразили, удивили. Если честно, даже не знала, что они выиграли. Когда подошли к пьедесталу, они сказали, что выиграли. Я воскликнула: "Да ладно?" Реально не знала, что они выиграли. Молодцы. Мы почему-то всегда искренне за них радуемся. Они всегда очень открытые, позитивные. Я изначально думала, что шведки победили, но нет.

Мы добились хорошего результата, но, конечно, хотели уехать отсюда двукратными олимпийскими чемпионками. Не будем этого скрывать. Но после двух четвёртых мест на чемпионатах мира грех выпендриваться. Я рада, что сегодня у нас есть медали.

Олимпиада для меня закончена. Я этому счастлива. Олимпиада, эти медали перекрывают всё, что было раньше в нынешнем сезоне. Он, пожалуй, стал самым тяжёлым в карьере. У меня позитивные эмоции. Я стала олимпийской чемпионкой! Разве могла мечтать о чем-то большем?» — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата».

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