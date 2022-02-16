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    Витт: Считаю Валиеву жертвой

    Пекин-2022 Сборная России Допинг
    Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт прокомментировала ситуацию с допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Мне бы не хотелось оказаться на её месте: выходить на лёд, находясь под таким огромным давлением. Она проявила невероятную смелость. Да, совершила небольшую ошибку и всё же… Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований. На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжёлое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе. Должна сказать, что она катается на совершенно недостижимом уровне. Вечер для неё выдался непростым, но она справилась.

    Но, должна признать, что события прошлой недели в каком-то смысле изменили то, как люди смотрят на неё. И это самое грустное в этой истории. Повторюсь, я, без сомнения, считаю её жертвой. Ей 15 лет, она несовершеннолетняя и не должна была иметь дело с проблемами, с которыми сейчас столкнулась», — приводит слова немки RT.

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