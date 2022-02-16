Плющенко: Судьи невероятно щедры к Валиевой. Для меня победительница короткой программы — Щербакова

Двукратный олимпийский чемпионподвел итоги выступления фигуристок с короткими программами в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка Камила Валиева перед произвольной программой идет первой с результатом 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), замкнула тройку лидеров японка Каори Сакамото (79,84 балла).

«Пусть в турнире одиночниц Камила Валиева и занимает сейчас первое место, для меня победительница короткой программы — Аня Щербакова.

Мне очень понравилось, как она каталась. Легко, свободно, воздушно. Прямо порхала по льду. Ни единой помарки! Блеск!

Судьи оценили ее выступление в 80,20 балла. Зато к Камиле были невероятно щедры. Хотя она допустила серьезную ошибку на тройном акселе.

Это даже не степ-аут, как говорят некоторые. Здесь было неудачное приземление — в раскорячку. Тем не менее получила баснословные баллы. Честно, я удивлен.

Будем объективны — откатала Валиева не на 82,16. Выступили девочки на одном уровне, и по итогам короткой я бы на первое место поставил Щербакову. С крохотным преимуществом — в сотые доли баллов.

Вообще судят наших девочек в Пекине пока о-о-очень хорошо. Это относится и к Камиле, и к Саше Трусовой, которая упала с тройного акселя, но тоже получила баснословную при такой ошибке оценку — 74,60. Спасибо арбитрам!», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».

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